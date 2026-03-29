Sin pelos en la lengua
La crítica de Pilar Vidal a la 'performance' de Ortega Cano: "Me parece ridículo; se lo haría mirar"
La periodista ha criticado que el torero hiciese su actuación "en la iglesia del Padre Ángel, como si fuera un camping". "Es un poco una falta de respeto, ¿no?", ha expresado, por su parte, Nuria Roca.
La 'performance' de Ortega Cano sigue dando mucho de qué hablar. Pilar Vidal ha criticado que la hiciera en la iglesia del Padre Ángel "como si fuera un camping, cuando no deja de ser una iglesia bendecida por el Papa". "Es un poquito una falta de respeto, ¿no?", ha comentado entonces Nuria Roca, una opinión en la que coincide Vidal.
"A mí me gustaría saber qué le pasaba por la cabeza, en qué momento dijo que iba con todo", ha expresado, por su parte, Sara Ramos, a lo que Roca le ha respondido que él "se emociona, se viene arriba, es muy folclórico y se deja fluir". "Ha sido carne de meme y a mí me parece ridículo, la verdad. Yo selo haría mirar", ha declarado la periodista Pilar Vidal al respecto, criticando así la actuación del torero.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.