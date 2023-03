Cristina Plaza aborda en La Roca los rumores sobre una posible ruptura de Malú y Albert Rivera y repasa los indicios que, según algunos medios, apuntarían a esa separación. Estos incluyen que la cantante no citó al expresidente de Ciudadanos a la hora de hacer balance del año 2022, que ambos han hecho algún viaje separados y, "el más importante": él no ha felicitado en Instagram a Malú, no le ha dado 'like' a su publicación y ella le ha dejado de seguir... ¿o no?

Y es que, según desvela Plaza, en realidad la artista nunca llegó a seguir a su pareja en Instagram, un dato que sorprende a Nuria Roca: "¿O sea que nunca han estado juntos?", ironiza la presentadora. Además, aunque él sí la seguía a ella, nunca le daba 'lik'e a sus publicaciones.

"Están enfadados porque esto se lo han inventado", asegura Plaza, que plantea un debate en el plató: ¿es obligatorio seguir a tu pareja y a tu familia en las redes? Puedes escuchar las respuestas de los colaboradores en el vídeo.