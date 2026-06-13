Contenido para verdaderos enfermos: los canales de Telegram en los que la violencia sexual se aprende y se comparte entre iguales

En esta plataforma, que alardea de no colaborar con las autoridades, basta con unos pocos pasos para acceder a contenido sexual ilegal y a la carta. Hay algunas web bajo la lupa por alojar vídeos de violaciones a mujeres drogadas.

Es contenido sexual ilegal a la carta. Es material para verdaderos enfermos. Para personas que encuentran en Internet escondidos en las redes vídeos como una mujer desnuda a la que lavan en una morgue. Es lo que se puede hallar, es lo que hay en diversas páginas y también en esa plataforma que alardea de no colaborar con las autoridades.

El perfil creado, varón, hetero y de mediana edad. De ahí a Telegram, a un buscador que nos manda a canales con contenido que aparece y que desaparece de manera constante dificultando toda intervención policial.

Canales de donde se expulsa a quien allí hay si no aporta material nuevo pero que financian el que hay y se produce de alguna manera. En donde, además, la invitación se consigue sin dificultad alguna.

Todo, sin ningún tipo de traba. Se invita a quien sea para acceder a contenidos prohibidos con un enlace que, al abrirlo, ya deja acceder de manera directa.

Pero no todo es Telegram. Hay alguna que otra web bajo la lupa por alojar vídeos de agresiones sexuales a mujeres drogadas. A mujeres a las que violan mientras duermen.

Es, como se dijo al comienzo, un material y un contenido para verdaderos enfermos. Para violadores que se esconden en las redes bajo la sombra del anonimato.

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