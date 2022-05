Melani Olivares ha acudido al plató de La Roca para hablar de 'Comedia sexual de una noche de verano', la obra de teatro de la que forma parte. La actriz ha defendido que "el deseo y el sexo es algo individual, no es algo en pareja". "En pareja se puede vivir y compartir, pero no es una cosa que vaya junta", ha asegurado.

Así, la actriz ha confesado que nunca ha tenido "una relación de más de tres años y medio", ya que, según ha dicho, no ha sabido "evolucionar a otras opciones" o no ha podido. "No he sabido incorporar más gente o abrir mi relación, o evolucionar. No me he atrevido, no he podido, o igual la persona con la que estaba en ese momento tampoco tenía esa capacidad", ha expresado.

Sorprendida por sus tres hijos en directo

La actriz ha confesado que de niña "siempre pensaba que iba a tener muchos hijos en una mesa y un perro sin correa, pero no había padre". Ahora, la actriz es madre de dos niñas y un niño, tal y como ella misma ha contado: "Tengo dos niñas y un niño. Martina, de 15, es etíope; y Manuela y Lucho, que los dos tienen su papá, pero viven conmigo".

En ese momento, Nuria Roca ha conectado en directo con los hijos de Olivares, una sorpresa que ha emocionado a la actriz. "Voy de guay, pero luego lloro al verlos", ha expresado Melani Olivares, tras lo que ha confesado que "si fuera más joven, tendría más hijos", porque, según ha dicho, "tener hijos es como volver a empezar".