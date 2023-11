"Me imagino que para tomar esa decisión antes habrás tenido que buscar otras salidas, y esta era la última", conversa en 'La Roca' Nuria Roca con Óscar. El hombre, de 40 años, se ha visto obligado a volver a casa de sus padres ante la imposibilidad de pagar un alquiler y mantener a sus hijos con su sueldo, aunque cuenta con un contrato fijo desde hace siete años.

Su precaria situación le ha llevado a tener que dormir en el comedor de la casa familiar, cuenta en el programa. "Vivienda no hay para la demanda que hay en el mercado, y la que hay no se está facilitando; hay vivienda vacía", reflexiona cuando la presentadora le pregunta acerca de la causa de esta coyuntura. "Estoy harto de hablar con alcaldes, concejales, IVIMA... y hay vivienda vacía", insiste.

Óscar habla del duro golpe psicológico que supone tener que tomar esta decisión. "Notas que has perdido 25 años y dices 'hostia, he retrocedido", confiesa. Sus hijos lo llevan bastante bien, afirma, pero él, quizás no tanto.