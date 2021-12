Vanesa Martín ha explicado em La Roca por qué su último álbum lleva como título 'Siete veces sí': "Es mi séptimo álbum y, además, Sabina tiene una canción que se llama 'Siete crisantemos', y a mí me encanta". "Me acuerdo que estábamos en la sesión de fotos y estábamos escuchando la canción y comentando las frases que tienen las letras de Sabina. Me acuerdo que yo quería algo como la séptima ola, imagínate si lo pongo. Y al final salió la frase de 'Siete veces sí'", ha contado, tras lo que ha señalado que se trata de un disco "muy positivo y que guarda mucha vida".

"Sabina dice que no tienes una canción mala", ha comentado entonces Nuria Roca, a lo que la arista ha respondido: "Claro que tendré canciones malas, lo que pasa que Sabina es muy generoso y me quiere mucho". "Para mí es un maestro, un divino, y la vida me ha permitido la suerte de tenerlo muy cerquita", ha expresado. Y es que los cantantes mantienen una bonita amistad.