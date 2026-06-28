El Cantábrico, ¿el nuevo Mediterráneo?: las playas del norte se masifican de turistas y provocan "agostos impracticables"

Edu Galán, que veranea en Asturias, dice que lo que está pasando "es tremendo": "El cambio ha sido brutal. Pueblos como Cudillero, que es un pueblo, uno de los más bonitos de España y es muy 'instagrameable', está llenísimo de turistas".

¿Estamos viviendo un cambio de tendencia de hábitos? ¿Por qué las playas del norte se están masificando? Son algunas de las preguntas que se han planteado en el plató de La Roca este domingo, donde se ha analizado el aumento de turistas vacacionales en diferentes zonas norteñas, algo que siempre había ocurrido en mayor medida en el sur del país.

Por su parte, Ignacio Urquizu, sociólogo, sostiene que "cualquier realidad es el resultado de varios factores": "Yo destacaría dos. El primero, efectivamente, es el cambio climático, el calor hace que busquemos lugares donde podemos estar más cómodos. Y luego es que nos gustan diferentes tipos de turismo. Es verdad que el sol y playa nos gusta a todos, indistintamente de nuestra clase social, pero las clases altas suelen buscar también el contacto con la naturaleza".

"Es decir, en la última encuesta que ha hecho el CIS sobre turismo, en 2025, cuando les preguntabas cuál eran sus primeras opciones, las clases altas optaban más por un turismo de naturaleza y eso hace que vayan a buscar esa naturaleza que está más en el norte, mientras que las clases medias y trabajadoras les gusta más, dicen, el turismo de cultura", agrega.

En paralelo, Pilar Vidal ha expresado que, en su opinión, "la gastronomía también influye", a lo que Edu Galán ha añadido: "Bueno, no tanto". "Realmente en esa misma encuesta se preguntaba sobre cuestiones gastronómicas, de qué nos gusta nos más o menos y no aparece como una de las preferencias más intensas", cuenta Urquizu.

"El problema de esto es que, por ejemplo, cuando surge el 'boom' del veraneo en Benidorm, esta estaba orientada a recibir un turismo, pero los pueblos del norte no. He leído un dato que me ha llamado muchísimo la atención y es que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Noja, en Cantabria, va a pasar de 2.600 habitantes a más de 100.000. ¿Cómo se puede encajar esto?", se ha preguntado Nuria Roca.

Edu Galán ha respondido que "es tremendo": "Yo voy a pasar los veranos en Oviedo, en Asturias y la verdad es que de eso puedo hablar, porque el cambio ha sido brutal. Pueblos como Cudillero, que es un pueblo, uno de los más bonitos de España y es muy 'instagrameable', está llenísimo de turistas. Agosto es impracticable allí".

"Asturias tiene una ley de playas, una ley de construcción cerca de la playa, de la línea de mar, muy restrictiva, que también permite que veas una playa casi libre de edificaciones, cosa que por ejemplo en el Mediterráneo no ocurre. Pero pero a mí realmente en el caso asturiano, porque de otros sitios no puedo hablar tan claramente, tengo miedo a que realmente ocurra", ha sentenciado.

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