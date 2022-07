"Los salarios bajos ya no permiten vivir", aseguró O'Kean al tiempo que recordó cómo se ha llegado a esta situación: "El tema de fondo es más grave de lo que parece, la inflación ha destapado algo que estaba subyacente. En 2009 entramos en crisis y como teníamos el euro no podíamos devaluar, por eso nos devaluamos a nosotros mismos. Nos hemos pegado 15 años con los salarios más o menos igual, los precios no han subido y eso nos ha permitido resistir".

Para el economista, la subida de precios ha hecho que "todo salte": "Hemos entrado en una dinámica de subir precios y nos hemos acostumbrado a pagar con los ahorrillos que tenemos de estos dos años de menor consumo".

José María O'Kean prevé que la situación empeorará en unos meses: "Seguramente tiraremos hasta después del verano como sea, pero cuando llegue septiembre u octubre, veremos qué pasa". "Nos vamos a convertir en un país complicado para vivir, no tenemos ninguna solución y la gente ve que no tira", añade.

En este sentido, el economista considera que "se nos está yendo de las manos y la única solución van a ser los tipos de interés al 3%-4% y la economía parada y un paro del 20%. ¿Quién va a pagar eso? Siempre los mismos, lo vamos a pagar con paro".

Por otro lado, José María O'Kean analizó las medidas anticrisis del Gobierno mostrándose muy rotundo en laSexta Noche: "Aplazamos el problema y nos rendimos a la inflación hasta que en diciembre veamos qué hacer con las pensiones y los salarios".