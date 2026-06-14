Así es Shakibecca, la doble de Shakira que podría hacer frente a una demanda de la FIFA por derechos de autor: "Son iguales"

Esta mujer es "su doble oficial" y "tiene permiso para cantar sus canciones", explica Marta Critikian en La Roca. Pese a que algunos de los colaboradores ven un gran parecido entre ambas, Pilar Vidal expresaba su negativa: "Se nos está yendo la cabeza".

La alabada cantante Shakira tiene una 'gemela'. Es Shakibecca, la doble de la cantante colombiana que se ha convertido en todo un icono en los últimos días tras los rumores sobre que fue ella la que actuó en el evento inaugural del Mundial de Fútbol en lugar de la artista original.

Las redes se incendiaron en cuanto salieron las primeras informaciones y una imagen de las dos juntas, algo que se ha analizado en el plató de La Roca. "Son iguales", revela sorprendida Nuria Roca.

"Es su doble oficial. Ella tiene permiso para cantar sus canciones. Es venezolana", explica Marta Critikian. Pese a que algunos de los colaboradores ven un gran parecido entre ambas, Pilar Vidal expresaba su negativa: "Se nos está yendo la cabeza".

Según dice la periodista, "físicamente no tiene nada que ver" y "a nivel danza tampoco". Pese a tener permiso para cantar las canciones de la colombiana, Shakibecca podría enfrentarse a una demanda por derechos de autor y es que esta doble, en el marco de los primeros días de Mundial, ha interpretado varias veces el nuevo tema 'Dai Dai'.

"Es la canción oficial del Mundial, pero esa canción no pertenece a Shakira, a esa canción pertenece a la FIFA", añade Critikian. Eso sí, no solo han amenazado a esta mujer, también han advertido a todas las taquerías y todos los restaurantes de México: "Si hacen publicidad utilizando algunos de los términos, recibirán una multa. No pueden utilizar los siguientes términos ni FIFA y FIFA World CUP, ni World CUP 2026, ni patrocinador oficial, ni Copa Mundial de la FIFA, ni Copa del Mundo, ni Mundial 2026, ni Mundial".

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