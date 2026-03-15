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Reflexión en La Roca

Ana Martín: "El PP lleva 39 años gobernando en Castilla y León y no hay la más mínima opción de cambio"

La periodista ha señalado que eso no sabe si "dice mucho a favor del PP", pero lo que tiene claro es que "dice muy poco en favor del PSOE".

Ana Martín

Ana Martín, periodista de 'El Debate', ha afirmado en La Roca que "el PP lleva 39 años gobernando en Castilla y León y no hay la más mínima opción de cambio". "Esto no sé si dice mucho a favor del Partido Popular, pero desde luego dice muy poco en favor del PSOE", ha expresado.

Además, la periodista ha declarado que el PSOE, "ha estado durante los últimos días fingiendo y alimentando la idea de que pueden ganar estas elecciones, quedar los primeros en porcentaje de voto". "Yo creo que eso no va a pasar. Creo que va a haber una victoria bastante clara del Partido Popular, pero creo que no lo suficiente como para contar con las fuerzas provinciales, sino que tendrá que firmar un acuerdo de PP y Vox", ha pronosticado.

Así, Ana Martín ha manifestado que "lo que es deseable es que lo que suceda esta noche sirva para abrir la lata en los gobiernos que han de constituirse, empezando por Extremadura, siguiendo por Aragón y terminando con Castilla y León".

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