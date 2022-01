Roberto López, ganadero de leche de Galicia, ha afirmado en La Roca que "la gente está empezando a bajar los brazos porque están cerrando granjas todos los días". "La gente no quiere continuar con esta actividad porque son 365 días al año, y ya no es que te quede un margen de beneficio pequeño, es que tienes que estar poniendo dinero mes tras mes, y llega un momento que la gente tira la toalla", ha lamentado.

Así, el ganadero ha pedido a la ciudadanía que sea "consciente" de que el trabajo que hacen los ganaderos "es para darle de comer", tras lo que ha lanzado una advertencia: "La gente debería pensar que igual un día va al supermercado y no va a haber cosas en los lineales, sino gusanos o cosas de dudosa procedencia".

"Nosotros tenemos unos controles súper rigurosos, lo que hace que cierren muchas granjas y nos suban muchísimos los costes de producción, mientras que luego se abre la puerta a productos de terceros países a los que no se les exige el 10% de lo que nos exige a nosotros", ha denunciado López, quien ha subrayado que si la situación no cambia, "lo que falte en los lineales de los supermercados no va a ser solo leche", ya que, en general "los hijos de agricultores y ganaderos no quieren seguir con los negocios de sus padres".

Además, el hombre ha expresado que tiene una "sensación agridulce" tras la manifestación del sector en Madrid. "Después de desplazarnos desde Lugo a la capital, nos hubiese gustado que se nos hubiera recibido frente al Ministerio por respeto. Estamos pasando un momento muy complicado, y una manifestación que está convocada con tanta antelación, qué menos que nuestros representantes del Ministerio salieran a dar la cara y decir que estaban de nuestro lado", ha manifestado.