¿Adiós al apellido Pitt? Zahara, la hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, inicia el proceso legal para quitárselo

De los seis hijos de la familia, solo quedan dos con su apellido, dos que son menores (Knox y Vivienne) y que en actos públicos o en graduaciones, se han desligado del Pitt.

Zahara, la hija de los aclamados actores Brad Pitt y Angelina Jolie, se suma a sus hermanos e inicia el proceso legal para eliminar el apellido de su padre. Ahora, la joven pasará a llamarse Zahara Jolie, pero no es la primera en tomar esta decisión. De los seis hijos que tienen los intérpretes, cuatro se han quitado el apellido del protagonista de 'Troya'.

Tras casarse en 2014, tan solo dos años después, decidieron separarse, pero no fue hasta 2024 cuando se ha completado el divorcio."Lo que sí que ha ocurrido en este tiempo es que de los seis hijos solo quedan dos con su apellido, dos que son menores (Knox y Vivienne) y que en actos públicos o en graduaciones, se han desligado del apellido Pitt. Yo creo que queda poco concretamente hasta que estos cumplan años para que se desprendan totalmente del apellido del padre" , explica Marta Critikian.

Por su parte, Knox se ha graduado de Bachillerato y en esa graduación ya utilizó el apellido Jolie. "Ellos tienen la custodia compartida. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Esto manda un mensaje muy evidente de que no quieren tener ningún tipo de relación con su padre", añade Critikian.

"Creo que en estas historias siempre hay verdades por los dos lados", defiene Nuria Roca, pero entiende "que si uno toma esa decisión libremente, tendrá sus motivos y tendrá sus razones".

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