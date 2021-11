Javier Serrano, enfermo de ELA, pasó sus últimas horas de vida rodeado de su familia. Además, La Roca también estuvo con Serrano, quien incluso tiró de sentido del humor antes de recibir la eutanasia. "Me estoy poniendo guapo para incinerarme", dijo, tras lo que expresó sentir tanto "alegría" como "pena": "Siento alegría porque era lo que deseaba, porque mañana ya me dan el chute por fin, y también tristeza porque me voy dejando a muchísima gente".

En el vídeo, puedes ver la llamada que mantuvo el hombre con su nieto, quien le dijo que el peluquero le había "dejado calvo". El hombre, enfermo de ELA, afirmó que no le asustaba la muerte, sino "tener que volver a pasar otro día más esperando". Además, Javier Serrano mandó un mensaje a La Roca: "Gracias a vosotros, he podido conseguir lo que mañana me espera".