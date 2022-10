En Madrid se han celebrado los Autos Locos y La Roca no ha dudado en estar presente en esta carrera. El programa ha decidido llevar a Fede Arias como representante para que participase en esta competición.

Sin embargo, parece que las cosas no han salido como se esperaban.

Desde el plató han conectado en directo con él para ver cómo hacía su carrera, quedándose muy preocupados al ver cómo poco tiempo después de que se diese el pistoletazo de salida se ha caído dándose en la cara y la mano.

Pero este accidente no ha impedido a Fede continuar con la carrera. El reportero se ha subido rápidamente al auto y ha continuado con la competición, aunque no por mucho tiempo, y es que a los pocos pasos ha vuelto a estrellarse contra la paja.

Un nuevo accidente que ha provocado que tenga que abandonar antes de llegar a la línea de meta.

"Ha hecho el más espantoso de los ridículos", ha indicado Juan del Val mientras Nuria Roca mostraba su preocupación por su compañero. "Se ha tenido que hacer daño, que vaya el coche de la ambulancia que aparece en los circuitos"; ha pedido la presentadora.

Sin embargo, eso no ha hecho falta, y es que él ha conseguido salir del circuito por su propio pie.

Tras esto, Nuria Roca ha querido conectar con él para preguntarle cómo se encontraba, mostrando su preocupación. "Me gustaría enviarle un mensaje a Juan del Val. El próximo año vienes aquí a probar el coche que me han dado. En mitad del recorrido se me ha roto el freno", ha explicado.

Unos accidentes que han provocado que acabe con heridas en la barbilla y las manos. Además, ha lamentado que se le ha roto el jersey que estaba estrenando. Una circunstancia que parece no haberle quitado las ganas de volver el año que viene.