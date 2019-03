EL GRUPO DECIDE HABLAR POR SEGUNDA VEZ CON ÉL... ¿CONSEGUIRÁ ALGO?

El comportamiento de Santi molesta a la mayoría de los aventureros ya que no sólo no colabora con el grupo sino que tampoco lo hace en su trabajo como cámara en La Isla. Ante su actitud impasible, los aventureros deciden hablar con él por segunda vez. "La peña se queja de que no haces nada, ¿vas a cambiar?", le pregunta Legi.