Juanma se tatúa La Isla tras su paso por el programa: "Aunque la lleve grabada en mi corazón, también la voy a llevar siempre en mi piel"

REVIEW DEL OCTAVO PROGRAMA - KAOTIKO JUANMA

El turismólogo Juanma analiza el último programa de la temporada de La Isla. El aventurero cuenta cómo planearon la pedida de mano de Iker a Eider y se emociona recordando los mejores momentos y las lecciones aprendidas: "Me he demostrado cosas de las que no me creía capaz".