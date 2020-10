Erika lo tiene claro, su mayor miedo es saber cómo encontrar agua o un sitio donde dormir. La cámara reconoce que viajando se ha encontrado con situaciones complicadas pero que siempre ha salido todo bien. Quizás sea por su buen humor y facilidad para entenderse con la gente, dos virtudes que destaca de ella misma.

Sin embargo, en torno a lo que espera de su experiencia en La Isla, la aventurera lanza dos deseos: "Espero acabarla y que me cambie la vida", confiesa. En cuanto al segundo de los objetivos, Erika lo ve bastante factible por el hecho "de no tener móvil durante tantos días y estar en un sitio sin ninguna comodidad".

Pese a ello, la operadora de cámara asegura no saber dónde está su límite. "Lo voy a ver allí, lo que me da miedo es que se me vaya la olla por no tener agua o comida", confiesa al micrófono de laSexta.