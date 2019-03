Sin comida, sin refugio, sin agua… llega la supervivencia extrema con La Isla: "Si no conseguimos comida, vamos a estar a pocos pasos de la muerte"

Pacífico, a más de 8.000 kilómetros de España, se convierte en el hogar de estos intrépidos hombres. El grupo estará totalmente solo y aislado en lo que aparentemente es un paraíso. La Isla podrá acogerles y proveerles de todo lo que necesitan, pero también les amenazará y marcará sus vidas para siempre.

Viajarán sin equipaje: solo contarán con un equipo de grabación, un botiquín médico, cuatro bidones con agua para un solo día, tres machetes y tres cuchillos. Tendrán que subsistir sin comida, sin refugio y sin agua con el único objetivo de enfrentarse al entorno más hostil imaginable. Pedro García Aguado, exjugador olímpico de waterpolo y coach, narrará el día a día del grupo a lo largo de ocho programas. No habrá ni ganadores ni perdedores, la única competición será contra sí mismos.

Los hombres no se conocen, no son expertos, no han visitado antes el lugar y no disponen de ninguna herramienta. Cada uno será el narrador de su aventura grabando su día a día. Cuatro de los integrantes del grupo son cámaras profesionales y vivirán en las mismas condiciones que sus compañeros.