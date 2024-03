El equipo Guay, formado por Supremme de Luxe, David Fernández y Juanra Bonet, no para de dejar momentazos en el plató de Generación TOP. Y es que lo están dando todo en cada prueba y, por supuesto, en la celebración de cada punto del concurso. Es el caso de este vídeo, en el que no pueden evitar mostrar su tensión ante una pregunta en la que pueden ganar o perder 300 puntos.

"¿En qué videojuega se vota para expulsar a un alienígena de una nave espacial?", pregunta Ana Pastor al equipo Guay, donde rápidamente Juanra Bonet contesta que es la opción c. "Ojo, a ver si tú también te has marcado un Remedios Cervantes", destaca la periodista a su compañero de profesión, que desvela que le "suena". Una confesión que no gusta a David Fernández, que muy nervioso pregunta a su compañero de equipo y amigo: "Te suena o la saben, Juanra".

"Por favor, déjanos vivir", suplican a Ana Pastor desde el atril David Fernández y Juanra Bonet, que no pueden contener los nervios. En el vídeo principal de esta noticia puedes ver el divertido y tenso momento y descubrir la reacción de los Guay cuando Ana Pastor desvela cuál es la respuesta correcta.