Alberto Chicote ha conseguido sacar el lado más íntimo de Juan del Val llevándole 'fuera del mapa'. El periodista ha hablado con el chef sobre uno de los asuntos más polémicos de su vida privada después de que el propio Chicote le preguntara si consideraba justa su fama de "golfo": "A mí en general me ha gustado vivir en todos los sentidos. me parece curioso que a eso se le diga de forma despectiva 'golfo'. Para mí no, desde luego".

"La única cosa que yo he dicho en general es que a mí el tema de la fidelidad en una pareja nunca me ha parecido tan importante. Creo que hay más tipos de familias, pero los códigos que rigen las parejas suelen ser los mismos, y están cimentados en la exclusividad y en la posesión", ha lamentado el escritor, que se ha planteado "qué es verdaderamente la fidelidad". Puedes escuchar su reflexión en el vídeo principal de esta noticia de Fuera del mapa.