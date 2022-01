Alberto Chicote ha llevado 'fuera del mapa' a Juan del Val. El periodista se ha comprometido a realizar unas cortas líneas tras su ruta por Alarcón al comienzo del programa y, como no podía ser de otra forma, ha cumplido con su cometido tras un paseo de más de 5 kilómetros.

Así, ha realizado el siguiente relato: "Siempre he creído que el camino es más importante que la meta. De la mano de Alberto, no sabía dónde iba. Y qué importa. La conversación nos ha llevado a otras épocas: la Edad Media. El lugar inspira. Fue sitio de guerras, de murallas de pueblos que intentaban llegar y otros que querían protegerse. Historia y una vida distinta a la de hoy que como cualquier tiempo remoto es imprescindible recordar. Gracias Alberto por llevarme fuera del mapa. He aprendido de historia y sobre todo de vida". Puedes escucharlo en el vídeo principal de esta noticia.