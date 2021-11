Para finalizar su ruta por la sierra de Cazorla, Alberto Chicote tiene preparada una sorpresa a Mariló Montero. En concreto, el presentador lleva a la navarra a disfrutar de las maravillosas vistas de Cazorla desde las alturas. "Te va a volar mucho, me has dicho que te gustaba hacer puenting y te vas a tirar en tirolina", confiesa Chicote a la presentadora, que no da crédito.

Mientras Montero afirma que es una apasionado de los deportes de riesgo, Chicote confiesa que es un "cagado". Algo que queda reflejado en este vídeo, donde puedes ver cómo mientras Mariló se tira y disfruta de la vistas el exitoso chef sufre un ataque de pánico al asomarse: "Me tiembla todo, lo estoy pasando muy mal, estoy atacado". ¿Se habrá tirado finalmente Chicote? Descúbrelo en el vídeo.