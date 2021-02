Jordi Évole pregunta a Pau Donés sobre el suicidio de su madre cuando el cantante era adolescente: "Nunca has tenido muchos remilgos a la hora de hablar del suicidio de tu madre ¿Eso qué significa para uno?". "Nunca me ha dado miedo la muerte. Entonces, si no me da miedo la muerte, bueno, que de golpe una persona de tu familia se muera en esas circunstancias a mí, personalmente, no me afectó como si, realmente, la muerte hubiera sido algo que me amedrentara", responde el cantante.

"Mi madre, unos días antes de morir, ya me preparó un poco", explica Pau, que recuerda cómo fue esa conversación. "'Podrían pasar cosas, tú quédate. A lo mejor, te tienes que quedar al frente de la familia', me dijo", señala Pau, que recuerda qué él le contestó que no entendía muy bien lo que decía pero que suponía que lo iba a entender. "Y tanto que lo entendí", recuerda el cantante, que afirma que es "fue una enseñanza tremenda" por parte de su madre el que, "decidir morir" dejando "a cuatro nenes" con su padre.

"Nos dejó bien, no nos dejó tirados ni mucho menos, obvio. Pero hostia... con un panorama por delante que es mejor hacerlo con madre que sin ella", reflexiona Pau Donés en este vídeo sobre el suicidio por depresión de su madre, el cual admite que "gracias a eso" es quien es ahora: "Me dio una fortaleza de la hostia".