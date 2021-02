"¿Has pensado en el suicidio alguna vez?", pregunta Jordi Évole a Pau Donés al hablar sobre el suicidio de su madre por depresión. El cantante es tajante con este tema: "No". "Es una palabra que a nosotros nos afectó mucho", explica Pau, que recuerda que tras el suicidio de su madre cada vez que oye a alguien hablar sobre el suicidio aunque sea de manera figurada no le sienta bien: "He salido algo en mí siempre que eso no lo vuelvan a decir nunca porque para decir algo así hay que saber lo que es".

"El suicidio no mola", insiste Pau Donés, que resalta que ya "no para uno, sino para su familia: "El que se suicida hace lo que tiene que hacer y lo hace bien, hace lo que cree que tiene que hacer, pero para lo demás, hostias, es heavy". "Mi hija y mis hermanos ahora ve cómo yo me estoy muriendo es doloroso, es duro, pero hostias...", reflexiona Pau, que resalta que sería peor si se lo encontraran muerto porque se hubiera cortado las venas: "Yo no, yo vida". "¿Cuánta prórroga pedirías?", pregunta Évole a Pau. Puedes ver su respuesta y su reflexión completa sobre el suicidio en el vídeo principal de esta noticia.