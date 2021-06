"No tengáis miedo, no odiéis, la vida son cuatro días, y tres pasaron ya. No estemos aquí de mala leche, estemos aquí de buen humor". Este fue uno de los poderosos mensajes que Pau Donés nos dejó durante su entrevista con Jordi Évole.

Con motivo del primer aniversario de su muerte y a modo de homenaje recopilamos los mejores momentos del documental 'Eso que tú me das', que se grabó unos días antes de su fallecimiento.

El vocalista de 'Jarabe de Palo' les pidió a los 'haters' que no odien porque esto "no conduce a ninguna parte, solo a la mala leche, y no sirve de nada". "Querámonos, y si hay algo que no nos interesa, dejémoslo de lado y ya está", añadió al respecto.