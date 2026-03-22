Wyoming y Chicote estallan contra los estafadores que usan su imagen. "Son una pandilla de ladrones", afirma el chef en el vídeo, donde el presentador de El Intermedio lamenta que mucha gente "puede picar".

En este reportaje de Equipo de Investigación de 2023, Alberto Chicote y El Gran Wyoming mostraron su indignación por las estafas que usaban imágenes de famosos.

Y es que en la red se pueden encontrar falsas noticias donde personas famosas confiesan "el secreto de sus fortunas". Se presentan como empresas de inversión que prometen rentabilidades extraordinarias. Pero ya han conseguido que más de 200.000 personas les confíen sus ahorros.

"Son todos una pandilla de ladrones de mucho cuidado", afirmó rotundo Alberto Chicote, muy indignado al ver que los delincuentes han utilizado su imagen para intentar engañar a la gente.

En la misma línea reaccionó El Gran Wyoming, que señaló que, si fuese cierto que se pudiera conseguir una gran fortuna, él "estaría en las Bahamas". El presentador confiesa que lo peor de esto es que hay mucha gente que "puede picar" en estas mentiras porque utilizan "cabeceras de periódicos" con renombre.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de noviembre de 2023.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La estafa de los famosos' en atresplayer.