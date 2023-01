El origen de la fortuna de Julio Iglesias está en Benidorm. En su archivo municipal se guardan documentos de su primera actuación en público, era el festival de Benidorm de 1968. Se trataba, según ha explicado Cristina de 'Cristina y Los Stops', de una puerta al éxito.

"El premio era de 100.000 pesetas para el autor y 50.000 para el interprete. Como Julio era intérprete y autor se forró. En esa época eso era mucho dinero", explicó la cantante a Equipo de Investigación en 2021, que detalló otro encuentro que tuvo con Iglesias: "Me dijo, 'Cristina, no sé que está pasando pero me voy a convertir en Dios'".