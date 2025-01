Una víctima a la que el asesino en serie de Castellón intentó matar relata el momento de horror que vivió

Los reporteros de 'Equipo de Investigación' contactan en este vídeo con una victima de Joaquín Ferrándiz: "Le pedí que no me matara". Asesinó a cinco mujeres y trató de matar a otras dos.

'Equipo de Investigación' recuerda este viernes el programa sobre el asesino en serie de Castellón, Joaquín Ferrándiz, que quedó en libertad el 22 de julio de 2023 después de haber cumplido condena por asesinar a cinco mujeres entre 1995 y 1998.

Los reporteros del programa junto a Glòria Serra contactaron con una joven a la que el asesino intentó matar. En el fragmento sobre estas líneas recuerda los momentos de horror que vivió. "Salí de la discoteca y me dirigía a mi domicilio [...] y apareció de entre dos coches un individuo que intentó taparme la boca", relata.

"Comencé a chillar pidiendo socorro, trató de pegarme un puñetazo, pero lo esquive", continúa explicando la joven, que cuenta cómo ella intentó escapar sin éxito: "Tropecé con una furgoneta que había, caí al suelo y esta persona aprovechó para sentarse sobre mí". A partir de entonces comenzó un forcejeo en el que ella no paraba de gritar: "Le pedí, por favor, que no me matara, que no me hiciera nada".

Los gritos de la joven alertaron a un vecino que bajó rápidamente a la calle. Desde la cárcel, el mismo Joaquín Ferrándiz recordó los hechos en una carta: "Primero me pegó las patadas y después caímos al suelo; el mordisco, no sé precisar cuándo me lo dio".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de enero que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.