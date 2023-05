Después de haber conocido a una joven a través de Badoo, un camionero queda con ella en Gallur, un pequeño pueblo Zaragozano. Ambos llegan puntuales al encuentro, pero las cosas no transcurren como él había planeado. Equipo de Investigación mostró el caso en un programa de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.

"Era la primera vez que quedaba así con una chica por Internet", recuerda la víctima.

De camino, recibe un mensaje de la joven: "Ya verás qué braguitas sexis me he puesto, te van a encantar [...] Recógeme en la carretera a la salida del pueblo".

Él la recoge en la carretera y ella le dice que tenía frío, que se metiera por un camino para ir a la casa de su abuelo a recoger una chaqueta.

"Salió del coche ella y los chicos aparecieron. No me dio tiempo de nada, me sacaron del coche a la fuerza tirándome al suelo, me ataron y me pusieron el cuchillo en el cuello. También me dieron descargas con una pistola eléctrica", lamenta él.

"Desde ahí me arrastraron, me sujetaron con la cabeza hacia abajo para que no viera donde iban y me dijeron que ya sabía qué me iba a pasar si no les daba el pin correcto de la tarjeta", añade.

Finalmente, le metieron en una acequia maniatado y tras hora y media retenido logra escapar y pedir ayuda.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.