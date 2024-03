Antes de mudarse a Morata, las hermanas Gutiérrez viven en el barrio madrileño de Ciudad Lineal durante 60 años. Sin embargo, venden el piso un 15% por debajo del precio de mercado para enviarle dinero a la supuesta pareja de Amelia, quien, en realidad, es un estafador del amor. Sin embargo, en las navidades de 2021, dos años antes del crimen, Amelia recibe la devastadora noticia de que su 'prometido' está muy grave tras "un accidente de helicóptero".

En ese momento, quien habla con las hermanas es 'Michael', que les dice que es asistente del prometido de Amelia. "He visto a tu hermana Ángeles y me he quedado prendado de su belleza...", le dice en un mensaje a Amelia. Y es así como la hermana mediana se enamora perdidamente del asistente de Edward. "Ángeles, mi amada, necesitamos ayuda económica urgente", señala el supuesto asistente en un mensaje, en el que pide a las hermanas "35.000 euros para sacar a Edward de Afganistán". El amor ciega a las hermanas que, a la desesperada, piden cada vez más dinero a amigas, vecinas y conocidas.