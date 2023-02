En Equipo de Investigación hemos recogido testimonios de varios jóvenes que nos han contado cuál fue su puerta de acceso a su adicción con las apuestas y el juego. Hay que recordar que el número de apostadores menores de 25 años ha aumentado un 20% en los últimos cinco años en nuestro país. "Te venden que es muy fácil ganar dinero", explica una de las víctimas con las que ha podido hablar un equipo del programa.

"Tanto en Telegram como en Instagram suben muchas historias al día de las apuestas que ganan, o de los coches que se han comprado. Empiezas a ver que sí, que aciertan, que es posible ganar dinero así de fácil y piensas: ¿por qué no intentarlo?". Son las palabras de un joven que, convencido del éxito que podría alcanzar con esta fórmula, no dudó en introducirse en este mundo. El resultado no fue bueno: "Muchas apuestas al día. Este verano, en cosa de una semana perdí 1.200 euros".