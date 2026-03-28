Utilizaban la imagen de un prestigioso cirujano para estafar a mujeres: "Puedo proyectar la imagen de un buen novio y una buena persona"

Guilherme Scheibel, un prestigioso cirujano cuya identidad era suplantada por estafadores del amor para engañar y robar a mujeres, aprovechándose de su atractivo físico y su éxito profesional. Equipo de Investigación lo analizaba en 2022.

Las estafas del amor están a la orden del día. Desde el falso Brad Pitt hasta el fatídico crimen de Morata de Tajuña, los estafadores que engañan a mujeres ya se han consolidado en el panorama criminal. En 2022, Equipo de Investigación analizaba el llamativo caso de un cirujano de prestigio al que le suplantaban la identidad para estafar a mujeres. Era el hombre perfecto.

Al programa le llevó meses conseguir una entrevista con Guilherme Scheibel, un prestigioso cirujano cuya identidad era suplantada por estafadores del amor para engañar y robar a mujeres, aprovechándose de su atractivo físico y su éxito profesional. Los delincuentes utilizaban sus fotos y datos personales para generar confianza y manipular emocionalmente a sus víctimas.

"Me dedico a la cirugía y soy conocido por mis técnicas; trabajo en varios países alrededor del mundo", explicó entonces Scheibel.

El cirujano era especialmente activo en redes sociales, tanto por su trabajo como por gusto personal. Desde que comenzó a utilizarlas, compartía su vida cotidiana y disfrutaba mostrando su sentido del humor y su capacidad para reírse de sí mismo.

"Puedo proyectar la imagen de un buen novio y una buena persona, lo que hace que las mujeres confíen más en mí", reconoció. Durante la entrevista, Scheibel mostró algunos de los perfiles falsos que habían creado con sus imágenes, evidenciando cómo los estafadores aprovechaban su fama y credibilidad para engañar a sus víctimas.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2022.

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