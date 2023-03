El programa Equipo de Investigación estrenó un reportaje en 2018 titulado 'Guerra de tronos' en el que recordó cómo se produjo el asesinato de un miembro del clan de los 'Mallarines' a manos de otro miembro del clan rival, los 'Pikikis'. El trabajo ha sido emitido nuevamente en laSexta este sábado.

José Luis Márquez, expolicía jubilado, relató cómo durante su carrera profesional vio la conversión del clan de los 'Mallarines' en uno de los más violentos de España.

Los Arrayanes es un barrio de Jaén donde tuvo lugar un suceso que cambiaría para siempre la convivencia pacífica entre dos familias: el asesinato de Antonio Mallarín por parte de un miembro de un clan rival. "Uno de los tiros le dio en la cabeza", recordó Márquez, quien afirmó que "la ley del gitano es: tú me la has hecho y me la vas a pagar".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.