Equipo de Investigación analizó las claves del caso de Esther López el pasado viernes. El programa emitió el mensaje de audio que la última persona que está con Esther López, Óscar, envía a su hermana el día después de su desaparición.

"Yo la dejo exactamente en la entrada del Romeral. Me dice que se va donde Carolo y al día siguiente me escribe Carolo preguntando qué tal rematamos. Me dice que allí no ha estado", se escucha en el audio. Inés López, hermana de Esther, asegura que Óscar no ha vuelto a hablar con ella después.

Además, el programa recoge cómo Óscar responde a la jueza después de que le pregunte si "no se le enciende ningún tipo de alarma (cuando deja a Esther López) teniendo en cuenta que habían bebido y consumido mucho".

"Fue ella la que me dijo que se iba donde Carolo. De hecho, me llamó rancio y medio se enfadó conmigo", contestó.

Aquella noche, Esther López desapareció en Traspinedo, Valladolid, y 24 días después su cadáver aparece en una cuneta. La Guardia Civil encuentra indicios de que el coche de Óscar podría estar detrás del atropello de la joven.

Por otro lado, Equipo de Investigación recoge el testimonio de un amigo de Esther López relatando qué le dijo ella antes de desaparecer: "Me contó que se quedaba en casa de Óscar...". Puedes verlo en el vídeo que se incluye a continuación.