El empresario Jesús González desapareció después de quedar con Antonio Caba, como reflejó Equipo de Investigación en un programa de mayo que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Esa mañana, nada más levantarse, antes de tomar su medicación, Jesús escribe a su novia, que muestra los últimos mensajes que recibe de él.

"Él me llama a las 14:40 horas y me doy cuenta de que hace mucho aire. Le pregunto si está en la calle y me responde que está en un descampado y que iban por el coche. Me cuenta que está con unas personas y Antonio Caba y le respondo que termine con ellos y que luego me cuente. Eso es lo último", explica Claudia Gómez, pareja de Jesús González.

"Tras esperar toda la tarde, lo llamo sobre las 20:00 horas y el teléfono da señal. Suena y suena hasta que se pierde la señal y se corta. Como tengo contacto con la señora que le limpia la casa, le pido que se acerque allí para ver si lo ve", añade la mujer.

Jesús sale de casa con la cama sin hacer, deja su agenda, de la que nunca se separa, en el comedor y su medicación en la cocina y sobre la mesilla de noche. Esas pastillas son indispensables para él. Cuando desaparece sufre una grave enfermedad.

"Pienso que está desmayado, que le pasa algo dentro de la casa", relata su novia.

