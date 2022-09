Equipo de Investigación habla con Javier Ceriani, un periodista de Miami que entrevistó a un matrimonio, exempleados de Shakira, que denunciaron a la cantante, y lo hizo en pleno proceso judicial. Ceriani señala que "durante 12 años, Shakira los adopta, ella personalmente, como empleados domésticos, tanto a Maritza, como a su marido Divier". "Decidieron contar con mi confianza para poder revelar lo que les estaba pasando", expresa el periodista.

Así, Ceriani desvela el supuesto motivo por el que Shakira despidió al matrimonio: "Divier reemplazaba a Maritza, su mujer, que cocinaba toda la semana; le cocinó a 17 empleados de Shakira, y ya cuando era tarde-noche, estaba muy cansado y Shakira le pide que caliente un pollo, y él le dijo: 'La verdad es que no puedo más, no voy a calentar el pollo, he estado cocinando para 17 personas todo el día, no puedo más', por lo que Shakira le dijo: 'Si no sirves para esto, no sirves para nada más', y ahí fue donde les despiden".

"Fue un shock que Shakira despida a su personal por un trozo de pollo que no quisieron calentar. Esto sumado a que eran, no solo empleados domésticos, sino que eran cocineros, eran 'choferes', y eran los que arreglaban el mantenimiento de la casa; realmente fue una demanda muy fuerte", afirma Javier Ceriani a Equipo de Investigación.