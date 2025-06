"Trabajaba en el campo y emigraba, pero no alcanzaba": habla un hombre que traficó hachís para sobrevivir

En el reportaje "La ruta del hachís", Equipo de Investigación traza por tierra, mar y aire el recorrido de la droga más consumida en España. Nuestro país es la puerta de entrada a Europa y gran parte del hachís se introduce por el único río navegable: el Guadalquivir.

El programa viajó hasta Marruecos para mostrar de cerca la gran factoría del hachís. Allí, enormes plantaciones de cannabis enriquecen a unos 800.000 narcos marroquíes. Equipo de Investigación retrata sus lujosas casas, sus yates de escándalo… y los barrios empobrecidos de donde reclutan a los hombres que se juegan la vida cruzando el Estrecho en lanchas cargadas de droga.

El reportaje demuestra que los narcos no tienen dificultades para encontrar personal. Lo confirma el testimonio de un hombre que había traficado con hachís y habló ante las cámaras para contar cómo se ganaba la vida: "Trabajando mucho en el campo, emigrando fuera… pero no me ha dado para vivir y he tenido que meterme en otras cosas para darles de comer a mis hijos".

Sin reparos, también reconoció: "Me parece de puta madre que se siga traficando. Soy amigo de todos ellos. Me encantaría trabajar con alguna organización preparada". Según explicó, podía llegar a cobrar hasta 3.000 euros por cada descarga de fardos en la playa.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación en Atresplayer.