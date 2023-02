Ángel Galán, comisario principal del Cuerpo Nacional de Policía, explicó en el reportaje 'El Misterio de Aurora', que Equipo de Investigación emitió en diciembre de 2022 y que laSexta ha recuperado este viernes, todo lo que se sabe sobre la relación entre Aurora Mancebo y Edgar, el principal sospechoso de su desaparición.

Ambos habían estado en el mismo centro psiquiátrico. "Él quería atraerla a un mundo para poder hacerle lo que quiera", explica el investigador sobre la relación que habrían mantenido. De hecho, aunque en un primer momento él no es tratado como sospechoso, sí que sabían que era la persona "tras la que giraba toda esa alegría en la vida de Aurora", por lo que tenía que ser la persona que les llevase a ver qué es lo que pasó el día de su desaparición.

Los investigadores sospecharon que Aurora estaba con Edgar la noche que desaparece. Además, las explicaciones de Edgar, que afirmó en un principio que había estad trabajando y que había pasado la noche en su casa no coinciden con los hechos: él no había estado trabajando en la cafetería esa tarde noche y su familia lo había llamado desde el teléfono fijo manera insistente de madrugada y sobre todo a partir de las 6:30 horas del día en el que Aurora desapareció, lo que parece indicar que no estaba en su casa.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de diciembre de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.