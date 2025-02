El tenso encuentro de Equipo de Investigación con la madre de uno de los detenidos en la Operación Libélula: "A mi hijo no me lo nombres más"

A sus 24 años, Pedro tenía antecedentes por estafa, blanqueo, asociación ilícita, robo con fuerza y malos tratos en el ámbito familiar. En el año 2024, los redactores y cámaras de Equipo de Investigación intentaron localizarle y en su búsqueda se encontraron de improviso con su madre en plena calle.

"Venimos buscando a un vecino suyo. Igual me puede ayudar", decía la reportera sin saber todavía con quién estaba hablando. "Pedro es mi hijo y aquí no hay nada que hablar de Pedro", cortaba ella, para después defenderle. "Él no ha hecho nada", aseguraba. "Hay vídeos con su cara grabada en los cajeros", insistía la periodista. "Te lo digo desde el cariño. Te lo estoy diciendo de bien. A mi hijo no me lo nombres más y menos por aquí, por favor", pedía la señora.

Poco más tarde, dieron con su paradero. "Queríamos saber a las órdenes de quién trabajaba y cuánto dinero ha llegado a sacar de los cajeros", le decía el redactor. "Yo no sé nada de eso, hombre", insistía él una y otra vez, incluso después de que le mostrara las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.