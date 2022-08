La última gran operación contra el clan de 'Los Piños', en la localidad gaditana de Puerto Serrano, acabó con los vehículos de la familia incautados en un depósito judicial. Equipo de Investigación pudo grabarlos en un programa de abril que laSexta volvió a emitir el pasado 15 de julio.

Entre los coches hay modelos de alta gama como un Mercedes, o un Porsche Panamera. Sin embargo, ninguno de ellos está puesto a nombre de los investigados. Recurren a testaferros para evitar perdelos.

En concreto, el Porsche Panamera, aunque de forma recurrente lo conduce él, no está inscrito a nombre de Francisco Javier Ramos, alias 'El Patrón'. Figura a nombre de su tía, Carmen Ramos.

Equipo de Investigación localiza a la mujer, hermana de 'El Piño' y tía de 'El Patrón', que accede a hablar con el programa a las puertas de su casa.

Preguntada por si es dueña de un Porsche Panamera, responde que sí: "Hombre, es que tengo tres pagas y mi marido cobra 504 euros al mes". Sobre el precio que le costó el vehículo, responde que ella en euros no entiende y añade que en pesetas tampoco.

Cuando el reportero le insiste asegurando que es un vehículo que cuesta, al menos, 100.000 euros, ella sostiene que le hicieron una buena oferta y que por eso se decidió a adquirirlo: "Me lo dejaron barato, me gustó y me lo compré".

A pesar de que Carmen Ramos reconoce no tener carné de conducir, defiende que puede tener un chófer que le lleve: "Cuando quiero ir a algún sitio, puedo avisar a un amigo de mi marido".

Durante la conversación la mujer admite que actuó por petición de su sobrino: "Él me lo pidió para la niña y yo, como soy su tía, se lo di". Instantes después, añade: "Hicieron el trato mis hermanos, no lo hice yo [...] yo lo firmé y ya está, me dijeron que firmara y lo firmé".

Por último, ante la pregunta de a qué se dedica Francisco Javier Ramos, alias 'El Patrón', ella asegura que "ha estado empleado", pero descarta dar más explicaciones: "Él está en su casa y yo en la mía, apenas voy".

Por otro lado, Equipo de Investigación consiguió hablar con la madre de 'El Patrón', alias 'La Latera' pero en esa ocasión, la amabilidad brilló por su ausencia. "Me cago en tus muertos", respondió de muy malos modos. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.