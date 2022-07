Después de que la Guardia Civil detenga a 'El Patrón' en una operación contra las plantaciones de marihuana en Puerto Serrano, Cádiz, solo pasan 24 horas y es liberado, como reflejó Equipo de Investigación en un programa de abril que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

"A su salida lo reciben con una superfiesta en la avenida Guadalete de Puerto Serrano, hay cañones de confeti, aplausos, vítores y globos. 'El Patrón' llega a bordo de un Porsche Panamera valorado en 100 euros y presume, llave en mano, junto a 'El Ratón', su lugarteniente", explica Jesús A. Cañas, periodista de El País.

Según indica Cañas, todo forma parte de una "narcocultura" porque "los narcos intentan llamar la atención para deslumbrar el entorno que les rodea".

Un trapero de Utrera compone un tema para celebrar su salida de la calle. "Buscan cierta admiración, si no, no se explica que después de tantas redadas que ha habido en el Estrecho sigan cayendo por lo miso, lo lógico sería que llevasen una vida discreta para no ser descubiertos", zanja el periodista.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de abril que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.