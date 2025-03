Las surrealistas explicaciones de la tía de 'El Patrón' a Equipo de Investigación sobre su Porsche Panamera: "Hombre, es que tengo tres pagas"

Tras los registros de la Guardia Civil, los ocho coches incautados al clan de 'Los Piños' se encontraban en un depósito judicial al que accedía Equipo de Investigación en este programa de 2022. Dos de ellos eran de gama alta. Los otros seis, a pesar de ser más utilitarios, también estaban "bien equipados". En total, su valor podía llegar a alcanzar los 300.000 euros.

El Mercedes le fue intervenido a 'ElRatón', el lugarteniente de 'El Patrón', un vehículo bastante potente. El que conduce el cabecilla es el del más valor del clan: un PorschePanamera. Tiene un diseño exclusivo, con interiores forrados en piel de color rojo, 480cv. Pero el vehículo, como suele ocurrir en estos casos, no estaba a nombre de quien lo usaba.

Equipo de Investigación regresa a Puerto Serrano para encontrarse con la hermana de 'El Piño', tía de 'El Patrón'. "Hombre, ese coche es mío", reconocía rápidamente cuando el reportero le enseñaba la foto. "¿Tiene usted un Porsche Panamera?", le preguntaba con asombro. "Hombre, es que tengo tres pagas", respondía ella acerca de este coche valorado en 100.000 euros.

"Mi marido cobra 504 euros al mes", presumía para después evitar responder por el precio de venta de este vehículo. "Me lo dejaron barato, me gustó y nada, lo compré y ya está", defendía. "¿Se lo compró usted de verdad o se lo compró otra persona y lo puso a su nombre?", quería saber el redactor. Carmen no tenía ni carné de conducir, pero aseguraba que tenía "un chófer".

Finalmente, la tía de 'El Patrón' esquivaba las preguntas acerca de los presuntos negocios turbios de su familia.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta vuelve a emitir este domingo.