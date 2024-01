El periodista Javier Martínez expuso en Equipo de investigación las mentiras de Maje tras el asesinato de su marido, Antonio Navarro. La víctima, un joven ingeniero valenciano, fue asesinado en el garaje de su vivienda del barrio valenciano de Patraix en agosto de 2017.

Tenía 36 años y estaba casado con María Jesús Moreno, una enfermera de 27 conocida como Maje. El periodista la definió como "una mentirosa patológica". De hecho, los investigadores detectaron varias contradicciones en las declaraciones de la viuda, por lo que intervinieron su teléfono.

No había pasado ni un solo mes de la muerte de Antonio, pero Maje hablaba así con una amiga: "Cuando seamos abuelas escribiremos un libro con nuestros ligoteos. Nos gusta la movida con tíos buenos. Yo, la movida con Antonio, que en paz descanse, no la quería".

"Yo soy feliz y voy a hacer la vida que quiero. No sé aún con quién, me da igual. Yo me lo estoy pasando bien y ahora puedo hacer contigo los planes que me dé la gana", expresaba la joven, como puede observarse en el vídeo superior.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.