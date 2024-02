Miguel Cobo, exboxeador y finalista del programa Top Chef, conoce la dificultad que entraña mantenerse en el mapa de las estrellas Michelin. Once años después de su paso por el concurso, se encuentra al frente de dos restaurantes en Burgos. Uno de éstos es el único que cuenta con la mencionada distinción en la provincia.

Equipo de Investigación se reúne con él a las 9 de la mañana, justo cuando comienza su jornada laboral. Capitanea un equipo formado por 27 personas: dos jefes de cocina, un jefe pastelero y seis ayudantes, ocho camareros y una decena de becarios cada seis meses. Cobo se encarga de controlar cada detalle para que el negocio funcione. El restaurante Cobo Evolución, con estrella Michelin, solo abre durante la temporada alta y atiende a 11 comensales -diarios-. La lista de espera es de dos meses.

"Esto es un sueño. ¿Por qué no voy a poder soñar que algún día podré conseguir tres estrellas Michelin, como otros compañeros?", reflexiona ante las cámaras del programa presentado por Gloria Serra. Durante la entrevista destaca las palabras de su amigo Diego Fernández: "Siempre me dice que puedes tener estrellas o no, pero tienes que ser un samurái. Sueña como un tres estrellas y haz que tu equipo sienta un tres estrellas. Y aunque no las tengas, tu cliente va a percibir eso". Puedes ver la entrevista completa en el vídeo superior.