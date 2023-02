Carlos García, conocido en Mallorca como 'Charly', se enfrenta a 23 años de prisión por corrupción urbanística tras estafar a sus clientes en Mallorca. En el interior, Llucmajor, había planeado tres promociones con 52 viviendas. El concejal de Urbanismo del municipio comprueba dos direcciones aportadas por Equipo de Investigación. Desde el consistorio confirman que no se llegó a pedir ninguna licencia para edificar en ellas. "Está en blanco todo y todas las licencias pasan por aquí si no está aquí es que no ha pedido licencia", explica.

Lo mismo ocurre en Palma de Mallorca, donde llegó a vender hasta quince proyectos. La regidora de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, asegura que solo consta una solicitud en 2017 que nunca llegó a tramitarse porque nunca se pagó la tasa correspondiente. A pesar de ello, 'Charly' instaló el cartel promocional e incluso casetas en algunas de estas ubicaciones. En este sentido, Tryol señala que no se podría hacer publicidad de algo que no existe.