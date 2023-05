Desde julio de 2022, la ley obliga a los establecimientos de hostelería a ofrecer a los clientes agua no envasada de forma gratuita. Sin embargo, en Pedraza, la Junta de Castilla y León inspeccionó un restaurante ante la reclamación de un cliente por esta cuestión.

Equipo de Investigación se desplaza hasta dicho local, situado en una de las localidades más turísticas de Segovia, y habla con el dueño, que confirma que tenía en la carta que cobraba 4,50 euros por un vaso de agua del grifo, pero sostiene que "nunca se cobró". "Hablar sin saber es muy fácil", dice sobre las críticas que ha recibido por ello en diferentes plataformas.

Preguntado acerca de por qué tenía así en la carta, el hostelero argumenta que "es una forma de disuadir a la gente de que lo pida". Ante la pregunta de si da un vaso de agua si un cliente se lo pide, responde así: "Se lo desaconsejo pero estoy obligado a ello". "Yo vivo aquí, yo no lo bebo, hay gente que lo bebe, pero a mí no me sienta bien", justifica el hostelero.

Tras una queja de un cliente, admite, Turismo le realizó una inspección: "Me dijo que lo quitase de carta y quitado está", asegura. Ahora, dice, ofrece agua "micro filtrada por osmosis inversa", que vende a 2,75 euros. Puedes ver la entrevista en el vídeo