Paca la Piraña, creadora del apodo de 'La Veneno' y amiga suya durante 30 años, accede a hablar con Equipo de Investigación sobre su amiga Cristina Ortiz. "Me queda ese dolor de no poder despedirme de ella, pero es que yo estaba enfadada con ella por decir que yo le había robado", cuenta Paca la Piraña, que en el momento de la muerte de su amiga no la hablaba.

La Veneno dijo que ella le había "robado millones": "Como si fuera Al Capone", espeta en este vídeo, en el que recuerda cómo le pidió que dijera que "era mentira". Tras esto, hubo un distanciamiento entre las amigas, aunque a Paca la Piraña todavía le duele no haberse despedido de ella. "Se me encogió el corazón" al conocer la noticia.