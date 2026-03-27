La reacción de los agentes al llegar a la boda de Torrejón: "Vimos a 200 personas o más ocupando toda la calzada"

Elisa Moreno, oficial de la Policía de Torrejón de Ardoz, ha contado a Equipo de Investigación que la sensación en la boda en la que murieron cuatro personas era de "realmente caos". "No sabíamos si el autor podía volver o no", expresa.

Elisa Moreno, oficial de la Policía de Torrejón de Ardoz, ha hablado en Equipo de Investigación de lo que se encontraron al llegar al lugar en el que un coche mató a cuatro personas en una boda. En la misma, a la que acudieron unas 500 personas, se produjo un atropello que además de sesgar la vida de varios invitados dejó varios heridos.

Que hizo colapsar el sistema de emergencias 112. "Lo que vemos es que muchísimas personas están ocupando toda la calzada. Había 200 o incluso más", cuenta la agente.

"Vemos que hay muchos heridos. La sensación realmente es de caos", insiste Moreno sobre lo que vio al llegar a un lugar al que se desplazaron 22 ambulancias para trasladar a las decenas de heridos a diversos hospitales de Madrid.

La medida que tomaron los agentes, temiendo que el autor volviera a la zona: "No sabíamos si podía regresar o no, así que tratamos de tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar que la tensión fuera en aumento".

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