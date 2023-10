Mediante una llamada telefónica, el programa de Equipo de Investigación ha podido hablar con la novia del padre Fran, el cura de Málaga detenido por presuntas agresiones sexuales a varias jóvenes. Entre lágrimas, la mujer cuenta al programa cómo descubrió los vídeos y las fotos que grababa el religioso durante las agresiones sexuales, después de drogarlas.

Preguntada por el contenido de esas imágenes y grabaciones, la mujer responde entre sollozos: "A día de hoy no puedo quitarme a esas niñas de mi cabeza. [...] yo quiero que esas niñas estén bien y no estén como estoy yo ahora mismo", cuenta.

Asegura, además que "la iglesia no está diciendo la verdad". Explica que cuando fue a denunciar el hallazgo, en la iglesia nunca le animaron a ir a la Policía ni le pidieron ver el contenido del disco duro para investigar el caso. "Han pasado la pelota de un lado para otro. He intentado ponerme en contacto con el obispado pero, a día de hoy, no me han hecho caso", ha asegurado.

También ha revelado qué le dijo el sacerdote, su pareja, cuando supo que ella había visto los vídeos y le pidió explicaciones. "Como vayas a la iglesia me suicido, como vayas a la iglesia me tiro por el puente... Mil cosas", explica que le dijo entonces el padre Fran.