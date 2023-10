Equipo de Investigación logra hablar en exclusiva con la exnovia del padre Fran que destapó las presuntas violaciones del religioso a distintas jóvenes, al acceder a undisco duro donde guardaba los vídeos de las agresiones. "La iglesia no está diciendo la verdad", denuncia la joven en conversación telefónica con el programa.

"A mí en ningún momento la iglesia me ha cogido y me ha dicho que vaya a la Policía. En ningún momento a mí me han dado la oportunidad de enseñar este disco duro, han pasado la pelota de un lado para otro", insiste. "Yo he intentado ponerme en contacto todo este tiempo, a día de hoy nadie me ha hecho ni caso ni me han respondido a nada", asevera.

Cuenta además que el padre Fran la amenazó con quitarse la vida si le delataba: "Como vayas a la iglesia me suicido, como vayas a la iglesia me tiro por el puente, mil cosas", recuerda, entre lágrimas.

Una llamada en la que recuerda además cómo acabaron siendo pareja y afirma que no puede olvidar lo que vio en ese disco duro: "A día de hoy no puedo quitarme a esas niñas de mi cabeza, esas fotos y esos vídeos, y yo quiero que esas niñas estén bien y no estén como estoy yo ahora mismo", solloza.